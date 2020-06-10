Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области составляет 35%

Процент выздоровевших от COVID-19 в Псковской области равен 35. Такие данные сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В целом по России выздоровел 51% от общего числа выявленных случаев коронавируса. По СЗФО этот показатель несколько ниже – 47%.

Выше всего процент выздоровевших на Северо-Западе в Ленинградской области – 73% (2434 человека), в Мурманской области - 69% (2569 человек) и в Коми – 55% (939 человек). Санкт-Петербург находится на шестом месте, здесь выздоровело 44% (8521 человек) от общего количества выявленных заболевших.

Меньше всего процент выздоровевших в Новгородской области и в НАО – он составляет 25% (для Новгородской области это 458 человек, для НАО – 20).