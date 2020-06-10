Общество

Алексей Королев назначен техническим директором псковского филиала Tele2

Tele2 сообщает о назначении техническим директором псковского филиала Алексея Королева. Он будет отвечать за развитие сети, а также за стратегическое и операционное управление технической дирекцией псковского филиала компании.

Алексей получил диплом инженера по специальности «радиотехник» в государственной морской академии им. адмирала С. О. Макарова, а также окончил юридический факультет института международного права и экономики им. А. С. Грибоедова.

В телекоммуникационной сфере работает с 2004 года. Начинал ведущим инженером по строительству в мурманском филиале компании «Вымпелком». К команде Tele2 Алексей присоединился в 2014 году в должности руководителя отдела развития псковского филиала. Позднее он возглавил подразделение строительства сети в Великом Новгороде. Под его руководством построена сеть 3G в Псковской области, а также запущены сети LTE и LTE-450 в Новгородской области.

С 2017 года Алексей руководил группой строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Позже занял позицию технического руководителя округа «Юг» в филиале оператора в Санкт-Петербурге. Под его непосредственным руководством была построена существенная часть базовых станций в рамках крупного инвестиционного проекта по модернизации инфраструктуры региона в 2018-2019 годах Алексею удалось сформировать эффективную команду в округе «Юг», благодаря которой достигнуто высокое качество доступности сети.

«Алексей Королев внес большой вклад в развитие нашей сети в Петербурге и Ленинградской области. У него огромный опыт по масштабному строительству конкурентной сети в мегаполисе и в отдаленных районах. Инфраструктурный проект, который Алексей реализовывал в Северной столице, был, пожалуй, одним из самых масштабных для компании за многие годы. Он умеет собирать команду, выстраивать отношения с подрядными организациями, контролировать эффективность инвестиций в строительство. При этом он прекрасно знает Псковскую область. Уверен, экспертиза Алексея позволит обеспечить псковских клиентов услугами связи стабильно высокого качества и усилить позиции компании в регионе», - прокомментировал директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.