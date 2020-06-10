Общество

Объем плановых операций снизился в Псковской областной больнице в условиях коронавируса

Псковская областная больница продолжает выполнять плановые операции, несмотря на то, что основные силы брошены на борьбу с коронавирусом. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил депутат областного Собрания, заместитель главврача Псковской областной больницы Игорь Дитрих.

«В целом областная больница продолжает выполнять плановые операции, но их число сокращено. До пандемии соотношение плановой и экстренной помощи было примерно 50 на 50. Сейчас доля плановых операций снизилась до 18-21%», - пояснил гость студии.

В первую очередь плановые операции проводятся в областной больнице для пациентов с подозрением на опухоль, с онкологией, а также больным с патологиями сердца и сосудов. «Это те случаи, когда понятно, что если не сделать операцию сейчас, то через месяц-другой это может привести к ухудшению состояния здоровья, инвалидности или той стадии заболевания, когда оказать помощь человеку уже невозможно», - сказал Игорь Дитрих.

«Разорваться мы, к сожалению, не можем - все равно кому-то приходится аргументированно отказывать», - заключил он.