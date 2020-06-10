Общество

Татьяна Москалькова согласовала назначение омбудсмена в Псковской области

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова согласовала назначение уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова 10 июня в рамках встречи в режиме видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба федерального омбудсмена.

В ходе беседы Татьяна Москалькова и Дмитрий Шахов обсудили правозащитную ситуацию в регионе, в частности, актуальные вопросы соблюдения прав граждан в период пандемии, а также подготовку и проведение общероссийского голосования по изменениям в Конституцию Российской Федерации.

По итогам встречи Татьяна Москалькова согласовала назначение Дмитрия Шахова на второй срок уполномоченного по правам человека в Псковской области.