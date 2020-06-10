Общество

В Псковской области предлагают запретить продажу алкоголя в кафе и барах площадью менее 40 метров

Розничная продажа алкогольной продукции в кафе и барах площадью менее 40 метров, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, может оказаться под запретом. Проект закона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания», внесённый на рассмотрение губернатором, включён в повестку 47-й сессии регионального парламента, назначенной на 16 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии с федеральным законом, вступившим в силу 5 мая, площадь торгового зала кафе и баров, продающих в розницу алкоголь, должна быть не менее 20 метров. При этом на региональном уровне могут быть установлены дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета, когда речь идёт об объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах.

В пояснительной записке к проекту регионального закона, разработанного комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике, отмечается, что в Псковской области проблема «наливаек» стоит достаточно остро – жители многоэтажек, где расположены питейные заведения, жалуются на многочисленные нарушения общественного порядка во дворах и на детских площадках.

В рамках проведённого опроса организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, получены сведения о 94 объектах, торгующих алкоголем. 35 из них располагаются в многоквартирных домах.

Анализ полученной информации показал, что только на одном объекте площадь зала обслуживания посетителей не превышает установленных федеральным законодателем 20 квадратных метров. Кафе с площадью от 20 до 30 квадратных метров – семь, по три объекта – с торговым залом от 40 до 50 и от 50 до 60 метров. 17 точек общественного питания имеет площадь свыше 60 квадратных метров.

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В эту статистику не попали индивидуальные предприниматели, торгующие пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой – на осуществление такой деятельности не требуется лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Но новые требования неизбежно коснутся и неучтённых пока объектов.

«Таким образом, по данным, полученным в отношении организаций-лицензиатов, из опрошенных только одна организация не будет соответствовать требованиям абзаца первого пункта 4.1 статьи 16 вышеуказанного Федерального закона о наличии зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, в связи с чем имеется необходимость в установлении в данной части дополнительных отграничений», - сказано в пояснительной записке.

По мнению разработчиков законопроекта, оптимальным требованием к площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания будет являться размер не менее 40 квадратных метров. Это позволит сохранить баланс интересов предпринимательского сообщества, осуществляющего деятельность с соблюдением всех норм и правил, и жителей, чьи права нарушаются противоправными действиями недобросовестных предпринимателей.

Председатель областного парламента Александр Котов предложил Совету Собрания не откладывать рассмотрение проекта закона на конец месяца, а включить его в повестку внеочередной сессии. «Законопроект прошёл необходимую процедуру оценки регулирующего воздействия. Давайте не будем его откладывать – вопрос волнует наших граждан, у нас есть возможность быстро отреагировать. Такая возможность предоставлена нам федеральным законодательством», - обратился к коллегам-депутатам Александр Котов.

Ранее спикер высказывался о необходимости принятия сбалансированного решения, которое не скажется на заведениях общественного питания, оказывающих «цивилизованные услуги», но оградит жителей области от вакханалии, которую «наливайки» устроили за время существования на территории региона – их, по мнению Александра Котова, должен ждать полный запрет.

По результатам оценки регулирующего воздействия проекта закона, в том числе проведённых публичных консультаций, установлено, что предлагаемые ограничения не влекут избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а также не способствуют возникновению необоснованных расходов предпринимателей и областного бюджета.

Предварительное обсуждение проекта закона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания» пройдёт 15 июня на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению.