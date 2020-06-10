Общество

Партию сигарет обнаружили в вагоне с удобрениями на таможенном посту в Пыталовским районе

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на таможенном посту ЖДПП Скангали на российско-латвийской границе пресекли попытку незаконного перемещения сигарет с таможенной территории Евразийского экономического союза в Латвию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В железнодорожном вагоне, согласно представленным таможенному органу документам, перемещался товар: сложное азотно-фосфорное минеральное удобрение. В результате досмотра в вагоне кроме удобрений обнаружено 13 нестандартных упаковок, запечатанных в черную полимерную пленку. В упаковках выявлено 975 блоков сигарет, произведенных в Республике Беларусь.

Сигареты изъяты на ответственное хранение. Предварительная ориентировочная стоимость изъятого товара составляет более 600 тысяч рублей. Проводятся проверочные мероприятия.