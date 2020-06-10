Общество

Псковская таможня информирует о необходимости маркировки обуви и лекарств

С 1 июля на территории Российской Федерации вступает в силу запрет на оборот немаркированной продукции сразу на несколько товарных групп. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни, позиции следующие:

- обувь (постановление правительства РФ от 5 июля 2019 года № 860);

- табачная продукция (постановление правительства РФ от 28 февраля 2019 года № 224);

- лекарственные препараты для медицинского применения (постановление правительства РФ от 14 декабря 2018 года № 1556).

Требования по обязательной маркировке распространяются на производителей, импортеров, дистрибьюторов, оптовую и розничную торговлю, а также аптеки и медицинские организации.

Псковская таможня в рамках делегированных полномочий будет осуществлять контроль за оборотом табачной и обувной продукции, а также лекарственных препаратов на всей территории Псковской области, а также при ввозе из Республики Беларусь - на предмет соблюдения требований по маркировке данных товаров средствами идентификации.

За оборот немаркированных товаров и нарушение порядка маркировки предусмотрена административная ответственность по статье 15.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ и уголовная ответственность по статье 171.1 Уголовного кодекса РФ. Продажа, хранение, перевозка продукции без маркировки влечёт за собой штраф от 5 до 10 тысяч рублей для предпринимателя и от 50 до 300 тысяч рублей для организации. Вся немаркированная продукция подлежит конфискации.

В 2020-2021 годах требования по обязательной маркировке также распространятся и на другие виды продукции: духи и туалетная вода, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины, товары легкой промышленности.

В июне Минпромторг РФ проведет серию обучающих и разъяснительных дистанционных мероприятий для лиц, работающих в сфере оборота табачной и обувной продукции, а также лекарственных препаратов.

Мероприятия проводятся при участии оператора государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке – ООО «Оператор-ЦРПТ», а также его партнеров из числа поставщиков оборудования и программного обеспечения, необходимых для работы с маркированным товаром.

Узнать подробнее про маркировку обуви, табака и лекарственных препаратов, а также посмотреть записи обучающих вебинаров можно на сайте: htpps://честныйзнак.рф.