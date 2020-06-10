Общество

Псковские пенсионеры примут участие в федеральном этапе компьютерного многоборья

Региональный этап всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью для старшего поколения прошел в Псковской области. По итогам конкурса четверо жителей региона примут участие в федеральном этапе, сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России» по Псковской области Светлана Мельничук.

Участие в конкурсе приняли 22 пенсионера из 12 районов Псковской области. В рамках регионального этапа были обозначены три номинации.

Победителем среди начинающих пользователей стала Евгения Сумедова из Псковского района, второе место занял Сергей Маркелов из Печор, третьей стала великолучанка Татьяна Емельянова. В номинации «уверенные пользователи» места распределились следующим образом: первое место заняла Светлана Ронова из Дедовичей, «серебро» у Валентины Артемьевой из Локни, третье место у Людмилы Емельяновой из Великих Лук. Приз в номинации за лучшую презентацию получили две пенсионерки из Красногородска.

«Завтра мы будем проводить фокус-группы, чтобы узнать впечатления участников от конкурса, но, по мнению членов жюри, все прошло очень хорошо, все участники имели хороший доступ в Интернет, связь была отличная, впечатления остались только приятные. Нам надо было отобрать 4 человека для участия в федеральном этапе - двое начинающих и двое уверенных пользователей», - рассказала Светлана Мельничук.

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Напомним, подготовиться к чемпионату пожилым людям помогут участники студенческой олимпиады «Я - профессионал».