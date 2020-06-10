Общество

Две новые свалки появились на месте гибели экипажа майора Гудина в Пскове

Ликвидацию несанкционированных свалок на месте гибели экипажа майора Гудина проконтролировала заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава Пскова Елена Полонская. Рабочий выезд на место, где обнаружил свалку активист партии Игорь Тарасов, состоялся 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Участники выезда отметили, что прилегающая территория облагорожена, вокруг памятника летчикам-героям скошена трава. Свалки были ликвидированы силами сотрудников муниципальной «Службы благоустройства» и компании «Мехуборка».

«К сожалению, недобросовестные псковичи снова начали складировать на данной территории бытовые отходы, и сейчас мы с вами наблюдаем здесь две новые растущие свалки», - отметила Елена Полонская и призвала жителей и гостей города бережно относиться не только к окружающей среде, но и к памяти летчиков-героев.

Представители регионального оператора, компании «Экопром», рассказали, что ликвидация свалки была произведена в течение недели после того, как из управления городского хозяйства администрации Пскова поступила заявка на проведение работ. В итоге с этой территории было вывезено 56 кубометров мусора. Они также отметили, что как только из УГХ вновь поступит соответствующая заявка, новая свалка будет ликвидирована в таком же оперативном режиме.

Напомним, что 8 июля 1993 года в небе над Псковом потерпел катастрофу тяжелый военно-транспортный самолет ИЛ-76 с экипажем из 11 человек под командованием майора Владимира Гудина. На борту потерпевшего катастрофу ИЛ-76 рвались боевые снаряды. Летчикам чудом удалось увести самолет за город и таким образом спасти жителей и избежать еще больших жертв.

Проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории РФ.