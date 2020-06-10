Общество

Аварийный комиссар в Пскове в среднем зарабатывает 33 тысячи рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты аварийных комиссаров в 70 крупнейших городах России. В Пскове его зарплата составляет 33 тысячи рублей в месяц.

В Москве люди, которые оказывают услуги страховщикам для защиты их интересов при наступлении страхового случая, могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 49 тысяч рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 36 тысяч рублей, в Екатеринбурге – 40 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону – 37 тысяч рублей, в Челябинске – 35 тысяч рублей, в Омске – 32 тысячи рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: в Твери – 37 тысяч рублей, в Великом Новгороде – 33 тысяч рублей, в Смоленске – 33 тысяч рублей, в Ленинградской области – 41 тысяч рублей в месяц.