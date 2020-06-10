Общество

Псковская область вошла в число субъектов, где уровень ограничений соответствует эпидемиологической обстановке

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил рейтинг регионов по степени разрешения на возобновление деятельности предприятий. Псковская область вошла в число субъектов, где уровень ограничений соответствует эпидемиологической обстановке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области.

При составлении рейтинга для каждого региона сопоставлялись два обобщенных параметра: с одной стороны, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, а с другой – уровень открытости бизнеса.

При расчете уровня открытости бизнеса учитывался статус ограничений по 18 направлениям: парикмахерские и салоны красоты; бытовые услуги; непродовольственная розница; частное образование (школьное и дошкольное учреждение); частная медицина; автосалоны; автосервисы; бани, сауны, бассейны; ветеринарные услуги; фитнес-центры; общественное питание (не учитывалась работа на вынос и доставка); торговые центры; строительство; производство; гостиницы; санаторно-курортный комплекс; кинотеатры; ночные клубы и иные массовые мероприятия.

Псковская область вошла в число регионов, в которых уровень режима ограничений для бизнеса в целом соответствует эпидемиологической ситуации. Всего таких регионов оказалось 55.

Среди опережающих регионов со смелой стратегией, которые активно снимают ограничения с бизнеса, их 12, оказалась близлежащая Ленинградская область и Республика Карелия.

Следует отметить, что рейтинг составлен по состоянию на 7 июня, на текущий момент индекс заболеваемости в нашем регионе снизился, что позволяет приступить к обсуждению и последующему снятию части ограничений в Псковской области.