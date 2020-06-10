Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил рейтинг регионов по степени разрешения на возобновление деятельности предприятий. Псковская область вошла в число субъектов, где уровень ограничений соответствует эпидемиологической обстановке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области.
При составлении рейтинга для каждого региона сопоставлялись два обобщенных параметра: с одной стороны, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, а с другой – уровень открытости бизнеса.
При расчете уровня открытости бизнеса учитывался статус ограничений по 18 направлениям: парикмахерские и салоны красоты; бытовые услуги; непродовольственная розница; частное образование (школьное и дошкольное учреждение); частная медицина; автосалоны; автосервисы; бани, сауны, бассейны; ветеринарные услуги; фитнес-центры; общественное питание (не учитывалась работа на вынос и доставка); торговые центры; строительство; производство; гостиницы; санаторно-курортный комплекс; кинотеатры; ночные клубы и иные массовые мероприятия.
Псковская область вошла в число регионов, в которых уровень режима ограничений для бизнеса в целом соответствует эпидемиологической ситуации. Всего таких регионов оказалось 55.
Среди опережающих регионов со смелой стратегией, которые активно снимают ограничения с бизнеса, их 12, оказалась близлежащая Ленинградская область и Республика Карелия.
Следует отметить, что рейтинг составлен по состоянию на 7 июня, на текущий момент индекс заболеваемости в нашем регионе снизился, что позволяет приступить к обсуждению и последующему снятию части ограничений в Псковской области.