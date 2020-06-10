Общество

Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее этот день был объявлен президентом Владимиром Путиным выходным в связи с проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе в участки измерят температуру.

24 июня также будет выходным днем с сохранением заработной платы. Ранее глава государства анонсировал проведение в этот день парада Победы, который не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса.