Общество

Писатель Анатолий Трушкин умер от коронавируса

Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash. Писателю было 78 лет.

Трушкин был госпитализирован около месяца назад с коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала в тяжелой форме, писателя пришлось подключить к ИВЛ. Накануне его состояние ухудшилось, пишет «Газета.ру».

Анатолий Трушкин выступал на сцене со своими произведениями и писал номера для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других. Был членом Союза юмористов России, дважды удостаивался премии «Золотой теленок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев»).