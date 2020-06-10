Общество

Региональная администрация подписала с «Tele2» соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики

Администрация Псковской области и компания сотовой связи «Tele2» подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры региона. Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Соглашение предполагает взаимодействие в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах. Кроме того, компания будет активно участвовать в реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории области, содействовать запуску удобных для населения и местного бизнеса цифровых сервисов.

Среди потенциальных точек взаимодействия — проект цифровизации городского хозяйства «Умный город», включающий технологию интернета вещей (NB-IoT), а также проекты по автоматизации нужд агропромышленного комплекса.

«За пару месяцев этого года процессы цифровизации прошли путь, который, как мы ранее предполагали, придется проходить несколько лет. Это касается использования различных цифровых услуг и сервисов обычными пользователями и бизнесом. Развитие инфраструктуры связи и различных систем на ее основе — сегодня неотъемлемая часть и залог процветания экономики регионов», — заметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

«Новейшие технологии и надежная связь позволят нам добиваться реальных результатов в социально-экономическом развитии региона. Доступность связи в городах и удаленных уголках области способствует повышению качества жизни населения области», — заключил Губернатор Михаил Ведерников.

Отметим, что в рамках соглашения, которое было заключено в 2014 году, компания Tele2 инвестировала в инфраструктуру региона порядка 133 млн рублей. Только в прошлом году оператор провел работы по расширению сети во всех районах области и городе Пскове. Технологию 4G установили на каждом антенно-мачтовом сооружении в регионе.