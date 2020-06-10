Общество

В Пскове с виновника смертельного ДТП полностью взыскан моральный вред в 1 млн рублей

Псковские судебные приставы помогли взыскателю получить компенсацию за причиненный моральный вред в связи с ДТП, в котором погибла его жена. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Авария, в которой погибла женщина, произошла в 2017 году. Гражданин, управляя своим автомобилем, выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с движущимся попутно автомобилем.

В результате столкновения встречный автомобиль потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка перевёрнутого автомобиля получила множественные телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело. Суд удовлетворил исковые требования мужа погибшей о выплате компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Исполнительный лист о взыскании данной денежной суммы был направлен в УФССП России по Псковской области.

В ходе исполнительного производства судебный пристав направил постановление на удержание денежных средств из заработной платы должника. Денежные средства ежемесячно удерживались на протяжении 2,5 лет. На май 2020 года задолженность составляла 237 тысяч рублей. Гражданин сообщил приставу, что отправляется в командировку, в которой у него не должно быть никаких долгов. В связи с этим им была полностью оплачена оставшаяся часть задолженности, а также исполнительский сбор.

В настоящее время денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.