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В Псков прибыла еще одна спецбригада московских медиков для борьбы с коронавирусом. ФОТО. ВИДЕО

В Псков прибыла еще одна специализированная бригада медиков из Москвы для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Работать с коронавирусными больными в Псковской области будут 6 московских профессионалов.

Руководит бригадой медиков врач-хирург Боткинской больницы Сергей Лебедев.

Кроме него, в составе бригады - заведующий реанимационным отделением COVID- центра Боткинской больницы, старший медбрат реанимационного отделения, заведующий отделением КТ-диагностики, терапевт-пульмонолог, врач-эпидемиолог.

«Мы пообщались с нашими коллегами, которые за две недели многое успели сделать, и постараемся принять от них эстафету. Все наши действия направлены на то, чтобы постараться внести долю помощи, чтобы улучшить диагностику и лечение, а также остановить ситуацию с коронавирусом», - заявил Сергей Лебедев.