Общество

В Псковской области с начала года пресечена деятельность трех нарколабораторий

В Псковской области за 5 месяцев 2020 года пресечена деятельность 3 нарколабораторий.

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на данные УМВД по Псковской области.

По результатам работы подразделений по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области за 5 месяцев 2020 года выявлены 444 наркопреступления, факт контрабанды сильнодействующих веществ, привлечено к уголовной ответственности 10 лиц, входивших в организованное преступное сообщество, осуществлявшее бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Пресечена деятельность 2-х организованных преступных групп общей численностью 11 человек.

Стоит отметить, что за 12 месяцев 2019 года правоохранительными органами области выявлено 1100 наркопреступлений (в 2018 году – 654, в 2017 году – 468), из незаконного оборота изъято 840,553 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (в 2018 году – 132,6 кг, в 2017 году –30,6 кг), к уголовной ответственности привлечено 188 лиц (в 2018 году - 208, в 2017 году – 190).

Наряду с оперативно-розыскной деятельностью, подразделениями по контролю за оборотом наркотиков активно проводится профилактическая работа, обеспечивается административная практика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

За 12 месяцев 2019 года выявлено 854 административных правонарушения, проведено 411 мероприятий антинаркотической направленности, в том числе организованы и проведены профилактические операции и акции: «Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Единый день родительских собраний»,

V форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60», региональный фестиваль здоровья «Поверь в себя!» «Сделай правильный выбор!», Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка».

Управление МВД России по Псковской области призывает жителей региона сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, а также содержания наркопритонов по телефону доверия 59-22-33 или по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.