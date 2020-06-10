Общество

Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин будет лично участвовать в информировании россиян о сути поправок в Конституцию перед голосованием 1 июля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседника, близкого к администрации главы государства.

«Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения», — отметил источник.

По информации издания, предполагается прямое обращение президента к гражданам, но пока непонятно, будет ли оно до голосования или уже после, пишет «Росбалт».

Также в течение июня Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и голосование. Об этом рассказали два человека, близких к администрации президента, и подтвердил федеральный чиновник. Такие совещания уже начались.