Общество

Условный срок получил невельчанин за сбитого насмерть пенсионера

В Невельском районе 24-летний местный житель привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в суде установлено, что 6 ноября 2019 года, мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21140, двигался по улице Ленкоммуны в Невеле. У дома №16 он совершил наезд на находившегося на краю правой полосы проезжей части 70-летнего пешехода.

В результате пешеходу были причинены телесные повреждения, которые, согласно заключениям эксперта, оцениваются как повлекшие тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью со смертельным исходом.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью связанной управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.