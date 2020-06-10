Общество

Уличное освещение появилось в псковской деревне благодаря прокуратуре

После вмешательства прокуратуры в псковской деревне появилось уличное освещение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в деревне Ольха Псковского района отсутствует уличное освещение.

Отсутствие надлежащего освещения на улицах в темное время суток причиняло значительные неудобства гражданам, создавало угрозу причинения вреда их здоровью и жизни, затрудняло работу специализированных служб и ведомств, осуществляющих обслуживание граждан, в том числе правоохранительных органов и медицинских служб, влекло реальную опасность возникновения аварийных ситуаций в сфере дорожного движения и уличной преступности.

В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление к администрации сельского поселения «Ершовская волость» с требованием организовать благоустройство улиц в деревне Ольха. Требования прокурора судом удовлетворены, администрация Ершовской волости организовала уличное освещение населенного пункта.