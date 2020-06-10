1,5 тысячи превысило число заболевших коронавирусом в Псковской области

110 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Псковской области за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
На данный момент проведено 29 тысяч 835 исследований. Всего подтвердились 1 тысяча 535 случаев коронавируса. За весь период выздоровели 527 человек, умерли 12.
Статистика по районам следующая:
Псков – 396
Бежаницкий район - 6
Великие Луки – 278
Великолукский район – 83
Гдовский район – 40
Дедовичский район – 24
Дновский район - 65
Красногородский район – 4
Куньинский район – 6
Локнянский район - 4
Невельский район - 61
Новоржевский район – 13
Новосокольнический район - 38
Опочецкий район – 27
Островский район – 137
Палкинский район - 17
Печорский район – 17
Плюсский район – 62
Порховский район - 101
Псковский район – 106
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 4
Пыталовский район – 5
Себежский район – 11
Стругокрасненский район – 23
Усвятский район - 1.