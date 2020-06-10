1,5 тысячи превысило число заболевших коронавирусом в Псковской области

Игорь Дитрих считает нецелесообразным открытие новой поликлиники на базе бывшего роддома в Пскове

Россия и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз

Пушкинский театральный фестиваль посмотрели более 60 тысяч зрителей

Игорь Дитрих: Я бы не назвал оттепелью отношение псковичей к медикам на фоне ситуации с коронавирусом

Два человека госпитализированы в Великих Луках после ДТП

«Торнадо» из Пскова завоевало «серебро» на открытом первенстве Ленобласти по хоккею