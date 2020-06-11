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Общество

Наш человек в Африке

12.06.2020 10:19|ПсковКомментариев: 0

Патриотизм здорового человека - это не наклейка «Можем повторить» на заднем стекле автомобиля. Это гордость за настоящие достижения страны на мировом уровне и за общее гражданство с причастными к этим достижениям. Инженер, окончивший школу в псковской глубинке, обслуживает отечественное оборудование на электростанциях по всеми миру. Например, в африканской Анголе, где ГЭС Капанда наши построили, нет, не в советское время - в нынешней России, в нулевые годы. Наш человек в Африке купался на Крещение в реке с крокодилами, видел созревание авокадо и манго, посмотрел на африканскую Рублевку и угощал негров русской водкой. В День России Псковская Лента Новостей рассказывает историю Игоря Иванова.

«Туда обычно везешь, - рассказывает Игорь Иванов, - сырокопченой колбасы, черного хлеба, хорошего сыра, шоколад, водку. Всё это на общий стол».

За столом собираются прилетевшие из России на месяц-два специалисты и местные, в основном, выпускники советских и российских вузов. Так что вопрос с языковым барьером в командировках не встает. Игорь Иванов говорит, что анголане - именно так правильно называть жителей Анголы - дружелюбные люди. 

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Но так в этой стране было не всегда. ГЭС Капанда, где работает наш земляк, на самой крупной в стране реке Кванза проектировали еще советские инженеры. И даже начали строить. Но в 1992 году стройка встала. Не потому, что Советский Союз развалился, а потому что сама Ангола трещала по швам. С 1975 года, когда страна получила независимость, тут шла гражданская война. Среди 20 погибших во время нападения на стройку в 1992 году, трое - наши специалисты. Площадка была заминирована, прозвучало несколько взрывов, был разрушен рабочий поселок для строителей. Завершилась война только в 2002 году, тогда же возобновили стройку. Мины рядом с ГЭС находят до сих пор.

 

Пытают генератор

Игорь Иванов обслуживает систему возбуждения генератора. Оборудование это сделано на предприятии питерского концерна ПАО «Силовые машины».

С момента запуска в 2007 году и до недавнего времени ГЭС Капанда была самой мощной в стране, обеспечивала больше половины потребности Анголы в электроэнергии.

«Часто происходят аварийные сбросы и остановки, анголане используют оборудование не умело, но наши генераторы это выдерживают, - делится инженер наблюдениями. - Наш концерн стоит в ряду нескольких мировых компаний, таких как Siemens, Alstom, ABB. Есть оборудование, которое другие не смогли спроектировать, в то время как наше такое стоит по всему миру. Мы ездили на экскурсию на другую станцию, ее строят бразильцы. Там больше генераторов, но они хлипкие, через десять лет предусмотрена полная замена. Если их будут пытать, как наши, долго они не протянут».

Бразильцы строят свою ГЭС на той же реке.

«Силовые машины» находятся под западными санкциями, но это не мешает Игорю Иванову летать в командировки по всему миру. Китай, Греция, Вьетнам, страны СНГ, конечно, вся Россия - от Благовещенска до Калининграда. В одну из китайских командировок к нашему инженеру прилетала жена Елена. Вернулись домой с новостью о том, что станут родителями. Сейчас в семье уже двое детей, Артур и Анфиса. Воспитание в командировках не прекращается, благодаря интернету с семьей на связи из любой точки мира.

На рынке в Луанде.

Безумное купание

В Анголе Игорь и коллеги живут в рабочем поселке рядом со станцией. Там же в столовой питаются.

Анголане часто употребляют в пищу маниок.

«Много риса, реже макароны, - рассказывает он об африканском рационе. - Всегда курица или рыба, однажды были вареные червячки, но я не решился попробовать. Кто-то из наших ловит в реке рыбу, чтобы разнообразить питание. Местные любят употреблять маниок, клубни, типа картофеля. Выглядит как слизкое пюре. Посмотришь, и не хочется это есть. А вот овощи и фрукты почему-то в столовой появляются редко, хотя все растет. На рынке покупали за копейки сами. Первый раз авокадо я именно там попробовал и видел, как они растут на дереве. На рынке много всего, мы иногда не знаем, что за плоды, у нас таких не продают. Когда скидывал друзьям фото с рынка, писали мне: "А ты это не пробовал? Так вкусно! Правда, семечки ядовитые"».

В столице Луанде перед вылетом удается искупаться в Атлантическом океане. Центр города показался помойкой, всюду бутылки, бумага.

Есть в Луанде и своя Рублевка - Кванзовка, как прозвали ее наши, это современные районы с дорогими домами. А по пути в столицу вдоль дороги хижины из соломы и глины.

По выходным изучали окрестности станции. Были на водопадах и ездили к Черным камням Пунго-Андонго.

Застывшие выбросы лавы создают величественный пейзаж над саванной. Но далеко в саванну забираться страшно, много змей и другой неприятной живности. За бананами подъезжали на машине вплотную к дереву, чтобы быстро срезать ветку.

Львов не встречали, а вот обезьян - в избытке, они приходят на реку пить.

«В этом году мы несколько безумно поступили, купались на Крещение в Кванзе, - вспоминает Игорь Иванов. - До этого я не осмеливался. Вода чиста, прозрачная, все было в порядке. А через несколько дней видели крокодила в реке. То ли снизу приплыл, то ли свалился через водосброс. Плохо себя чувствовал, находился возле берега, поэтому мы его увидели, иначе одни глаза над водой торчали бы».

 

Из Шиков в Африку

После каждой командировки в Анголу Игорь с коллегами еще некоторое время использует местный жест приветствия - большой палец вверх. В качестве сувениров домой привозит мини-бананы, фигурки и маски из черного дерева, кофе местного сорта джинга и несколько килограммов манго, собранных с дерева прямо в рабочем поселке.

Маски из черного дерева - популярный сувенир.

Часть сладких фруктов инженер везет родителям в островскую деревню Шики. Его мама и папа - педагоги, местную школу закончил и он сам. Потом - политех в Пскове. Шел 1997 год. Время для инженеров-энергетиков хлебным назвать трудно. Так что три года наш герой проработал в банке. Потом уехал в Питер, где зарабатывал деньги на буме евроремонтов. Снимал комнату недалеко от «Электросилы». И однажды повернул к двери с табличкой «Отдел кадров».

Где находится Ангола.

Оклад дали маленький, так ему показалось после евроремонтов. Правда, и работа руками на этом закончилась. Усадили первым делом изучать литературу. Сомнения Игоря терзали в семейных делах. Он собирался жениться и не очень понимал, как совмещать семью с длительными командировками.

Артур и Анфиса терпеливо дожидаются папу из командировок, чтобы вместе отправиться в псковские леса или к Черному морю. 

«Люди, пожившие жизнь, мне сказали, мол, будешь возвращаться, будет у вас праздник каждый раз. Я прислушался, - говорит Игорь. - Были моменты за эти годы, когда посещали мысли, что, может, хватит ездить, пора сидеть дома с семьей. Но все-таки новые люди, новые места. Можно наблюдать в каждой стране местный менталитет, манеры. Взять Вьетнам и Китай, люди совершенно разные. Китайцы ищут выгоду, работают коллективно, труженики, как в муравейнике. И могут быть агрессивными ради своих целей. А вьетнамцы добродушные, простые, с ними намного приятнее общаться и работать. Так что не стал даже думать о том, чтобы прекратить путешествия. Сложно себя представить вне этого».

С Игорем мы разговаривали по телефону. Сейчас он в очередной командировке на Балаковской АЭС в Саратовской области. Его история - одна из многих историй крепких специалистов, на которых держится мощь и международный престиж России. Величие страны в ее людях, в их созидательном труде, дающем законное право гордиться паспортом с двуглавым орлом.

Юлия Магера

Фото из личного архива героя публикации

Источник: Псковская Лента Новостей
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