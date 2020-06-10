Монтаж систем водопровода и канализации идет в здании кампуса ПсковГУ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел очередное совещание по вопросам реконструкции студенческого кампуса Псковского государственного университета. Его участниками стали руководство профильных органов исполнительной власти, представители генерального подрядчика, проектной организации и руководство опорного вуза региона, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Темпы строительно-монтажных работ наращиваются, существенных отступлений от графика производства нет, заверили вице-губернатора специалисты подрядных организаций. Ежедневно на объекте работает до 60 человек.
В настоящее время проводятся работы по выводу вентиляции на кровлю блоков А и В, установке вентиляционных шахт. На разных участках корпусов продолжаются кровельные работы. В блоке С идет подготовка к внутренней отделке помещений, кладке кирпичных стен, а также ведется монтаж систем водопровода и канализации.
Кроме того, на объекте продолжается благоустройство прилегающей территории, очистка стройплощадки от мусора и подготовка к устройству входных групп. Практически завершен монтаж наружного освещения.
Участники совещания детально рассмотрели наиболее актуальные вопросы, возникающие в ходе проведения работ, а также приняли ряд решений, которые направлены на более качественную реализацию проекта. В том числе было решено, что институт «Псковгражданпроект» подготовит комплект обосновывающей документаций в ФАУ «Главгосэкспетиза России» для внесения изменений в проектную документацию по увеличению объемов работ на кровле здания.