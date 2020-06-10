Общество

Штраф и конфискация грозят владельцу псевдокафе в Стругах Красных

В кафе общественного питания в поселке Струги Красные допущены грубые нарушения действующего законодательства об обороте алкогольной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Собственник этого объекта торговли в нарушение требований закона имитировал работу кафе, осуществляя круглосуточную розничную продажа алкоголя на вынос без вскрытия потребительской тары.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес коммерческой организации представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, в отношении директора организации материал проверки направлен в МО МВД России «Струго-Красненский» для привлечения его к административной ответственности за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.

Санкция части 3 статьи 14.16 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.