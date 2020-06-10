Общество

В Псковской области начался прием заявок на участие в конкурсе социально ориентированных НКО

Конкурс по предоставлению субсидий на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций стартовал в Псковской области. Об этом сообщили в управлении общественных проектов и молодежной политики администрации региона.

Принять участие в конкурсе могут НКО, занимающиеся реализацией социальных проектов на территории Псковской области. В частности, это касается организаций социального обслуживания населения в области образования, здравоохранения, экологии и юриспруденции, а также связанных с патриотическим воспитанием и развитием межнационального сотрудничества, уточнили в пресс-службе администрации региона.

С полным перечнем направлений деятельности для НКО, разрешенным к участию в конкурсе, можно ознакомиться здесь.

Максимальный размер субсидии, которую можно получить по итогам конкурса, составляет 250 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июля по адресу: улица Конная 2, или на почтовый адрес: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону в Пскове 29-91-42.