Общество

Скидка на майонез «Прасковья Молочкова» будет действовать в «Магнитах» до 16 июня

До 16 июня в магазинах федеральной сети «Магнит» будет действовать промоакция на майонез «Провансаль» от «Прасковьи Молочковой».

Майонез 51%-ной жирности (упаковка стакан 400 г) можно приобрести со скидкой 16%: стоимость продукта составит 49,90 рублей (прежняя цена - 59,90 рублей).

Майонез «Прасковья Молочкова» производится в соответствии с государственным стандартом качества. Он не содержит ароматизаторов, красителей, ГМО и имеет приятный яичный вкус с нежным ароматом горчицы.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!