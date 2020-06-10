Скидка на майонез «Прасковья Молочкова» будет действовать в «Магнитах» до 16 июня

До 16 июня в магазинах федеральной сети «Магнит» будет действовать промоакция на майонез «Провансаль» от «Прасковьи Молочковой».
Майонез 51%-ной жирности (упаковка стакан 400 г) можно приобрести со скидкой 16%: стоимость продукта составит 49,90 рублей (прежняя цена - 59,90 рублей).
Майонез «Прасковья Молочкова» производится в соответствии с государственным стандартом качества. Он не содержит ароматизаторов, красителей, ГМО и имеет приятный яичный вкус с нежным ароматом горчицы.
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!