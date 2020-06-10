Общество

Ковид-отделение начало работу в Великих Луках

«Если в каком-то из медицинских учреждений будут обнаружены очаги заболеваемости, а последующая проверка выявит нарушения, выговорами никто не отделается, никакие регалии и никакие звонки никого не спасут», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками по ситуации с коронавирусом.

«Есть вопиющий случай, когда из-за халатности десятки людей заражаются, есть случаи смертности. Со вчерашнего дня пришлось открыть ковид-отделение в Великих Луках, - сказал глава региона. - Подробный регламент безопасной работы принят, требую, чтобы он неукоснительно соблюдался».

Он также заметил, что фиксируются случаи, когда благотворители идут и напрямую передают средства защиты. Губернатор подчеркнул, что недопустимо принимать средства защиты без документов и сертификатов, необходимо согласование с комитетом по здравоохранению. «В полном объеме все передадут и проверят», - добавил он.