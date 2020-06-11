Общество

Майский отчет о застрахованных лицах ждут от псковских работодателей в ПФР

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает, что сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) за прошедший период нужно сдавать в ПФР до 15 числа следующего месяца включительно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР, ежемесячную отчетность подают все работодатели, стоящие на учете в ПФР, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений. Отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребёнком.

Кроме того, необходимо отчитаться также и о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор. В Псковской области Пенсионный фонд ежемесячно принимает отчетность более чем от 11 тысяч страхователей.

Учитывая ограниченные сроки, отделение ПФР рекомендует всем страхователям направлять отчеты по телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью независимо от численности сотрудников, не ожидая последнего дня отчётности.

«Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы», - отметили в Отделении ПФР.

Напомним, отчетность по форме СЗВ-М была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. По результатам ежемесячной отчетности, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии. «Поэтому очень важно, чтобы работодатели относились к этой работе ответственно, понимая всю её социальную значимость и важность», - заключили в ОПФР.