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Общество

Игорь Дитрих: Разработка мер повышения престижа профессии врача должна стать общегосударственной задачей

15.06.2020 12:21|ПсковКомментариев: 0

10 июня гостем очередного выпуска программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове стал депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача Псковской областной больницы по хирургии, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Игорь Дитрих. В рамках эфира он рассказал, как борются с коронавирусной инфекцией псковские медики, в частности, сотрудники Псковской областной больницы. Отдельное внимание было уделено обсуждению законодательных инициатив, направленных на решение основных проблем сферы здравоохранения.

- Игорь Иванович, давайте поговорим о том, как сейчас в целом чувствует себя медицина. Коронавирус спровоцировал новую волну обсуждений проведенной 10 лет назад оптимизации здравоохранения. Как лично вы относитесь к принятым ранее решениям по оптимизации?

- Думаю, в целом оптимизация здравоохранения была правильным решением, но выполнены еще не все шаги. Что-то укрупнили, что-то ликвидировали. На самом деле некоторые структуры действительно были не нужны и являлись фикцией. Например, иногда бабушки говорят: «Хочу лечь в межрайонную больницу полежать». Спрашиваешь у них: «А если инфаркт случится, тоже в этой больнице лежать будете?» А она говорит: «Нет, хочу в областную. Или в федеральный центр Петербурга или Москвы». Получается, у населения двойные стандарты: с одной стороны, доктор должен быть под боком каждый день, чтобы померить давление, но если что-то серьезное, «я к этому доктору не пойду, пойду к другому»... Остались еще вопросы по обеспеченности кадров, зарплатам. Не только я, но и многие мои коллеги отмечают, что зачастую доктора с одинаковой квалификацией в разных местах имеют разную зарплату.

- Причем, она может отличаться в разы.

- Да, те же зарплаты главврачей (сейчас очень модно считать, что главврачи виноваты во всем). Если сравнить зарплаты одинаковых больниц по койкам в разных регионах, они иногда разнятся в сотни раз. Думаю, в ближайшее время это поправят. Если бы не коронавирус, то уже поправили бы. Не так давно мы на уровне Псковского областного Собрания начали говорить об изменениях в тарифной сетке, чтобы зарплата докторов была прозрачна: сделал - получил. Не какие-то непонятные проценты непонятно за что, а конкретика должна быть. Понятно, что за одинаковую работу доктора с одинаковым уровнем квалификации должны получать одинаковые деньги. Исключение должны составлять только какие-то особые условия работы: например, Крайний Север или подводная лодка.

- Если зарплата будет относительно одинаковая, то это, мне кажется, поможет решить и вопрос нехватки кадров в регионах. Тогда у кадров будет стимул оставаться работать в своем родном регионе после окончания столичного медвуза.

- Отчасти да, потому что доход будет одинаковый.

- Игорь Иванович, давайте вернемся к кадровому вопросу. У нас в регионе огромные очереди к специалистам - и в поликлиниках, и в больницу попасть сложно. По приблизительным оценкам, нам нужно как минимум 1000 врачей и 500 представителей среднего медперсонала. И укомплектованы учреждения здравоохранения всего на 43%. Скажите, каких специалистов сегодня не хватает областной больнице, региону в целом и какие пути привлечения кадров вы видите помимо одинаковой зарплаты в разных регионах?

- И мы, и комитет здравоохранения области занимаемся активным привлечением докторов, младшего медперсонала, в частности, в областную больницу. Сейчас в нашем регионе есть много программ для молодых врачей, молодых сестер: подъемные, «Земский доктор», «Земский фельдшер». Кроме того, оплачивается найм жилья. 11 тысяч рублей для Псковской области - приличная сумма.

- Напомню, на недавних сессиях областного Собрания был принят ряд законопроектов по поддержке медицины и привлечению кадров.

- Да, и еще у нас много студентов-целевиков. В период пандемии наши учебные заведения и клинические ординатуры перешли на очную форму обучения, и много студентов и ординаторов приехали работать в Псковскую область. Более 10 клинических ординаторов у нас устроены врачами и оказывают непосредственную медпомощь.

- Это своего рода медицинская мобилизация в самый критический момент...

- Это важно, они знакомятся с нашими больницами, видят, что профессионализм псковских врачей ничуть не уступает профессионализму врачей из Петербурга. Они видят, что здесь есть перспектива. И они в любом случае здесь раньше начнут делать то, что им дали бы делать в Москве или Петербурге. Кто-то из студентов женится, выйдет замуж и уедет в другой регион, но большинство из них, я вижу, готовы вернуться обратно.

- По инициативе членов фракции «Единой России» Псковского областного Собрания для медработников будут приобретены 14 квартир. Возможно, кому-то это покажется каплей в море на фоне решения вопроса по региону в целом. Но мне это видится как положительная тенденция. Жилье - это серьезный якорь для того, чтобы остаться в нашем регионе. Согласны?

- Жилищный вопрос - один из тех, который привлекает кадры. Мы же помним пословицу «капля камень точит», и если каждый год у нас будет по такой капле, а то и по две, то за 5 - 10 лет эта проблема будет решена полностью.

- Игорь Иванович, вы уже упомянули ряд законопроектов, принятых Псковским областным Собранием для решение кадрового вопроса в сфере здравоохранения. Это и подъемные, и программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», предоставление жилья. Что еще, на ваш взгляд, нужно предпринять на региональном уровне, чтобы стимулировать привлечение кадров и улучшить жизнь наших медиков, которые уже давно здесь работают? Есть ли уже какие-то планы у депутатов?

- Кадры - это все-таки общегосударственная проблема, и каждый отдельно взятый регион решает ее сам. Кто побогаче, решает чуть побольше. Но, конечно, должно быть политическое воспитание и мировоззрение, повышение престижа профессии медика на уровне страны в целом. Еще во времена СССР мне было иногда интересно наблюдать: вышел фильм про акушера-гинеколога, который усыновил всех отказных детей, - и по стране пошла волна усыновления. Показали «Земского доктора», как он работает, как его любит население в деревне - и вот уже люди тоже хотят стать такими же. То есть должна быть общегосударственная политика и идеология в плане поднятия престижа медработника.

- А как вы относитесь к распределению выпускников медвузов как к способу решения кадрового вопроса? Некоторые называют это «крепостным правом» и даже предлагают варианты, как от этого «откосить».

- Я распределялся. Еще трое детей из моей семьи, тоже медработники, не распределялись. Пока один учится, вторая в ординатуре, третий работает у нас в Псковской области. Уже несколько лет мы говорим на уровне региона о распределении, и мое мнение на этот счет несколько раз менялось. С одной стороны распределение нужно, а с другой - почему кого-то должны распределить, а кого-то не должны? Как бы так все взвесить, чтобы не было социального неравенства? А сейчас у меня мысль такая: не должно быть жесткого распределения в конкретное место. С моей точки зрения было бы логично, чтоб выпускник медицинского вуза сначала поработал в лечебном учреждении самого низшего уровня. Где это будет - в поликлинике Петербурга, в Островской ЦРБ или на Камчатке, он выбирает сам. После того, как он отработал там три года (этот срок можно обсуждать), ему гарантированно предоставляется ординатура, он выбирает специальность. По окончании ординатуры ему предписывается проработать пять лет в лечебном учреждении второго уровня. В каком городе, опять же, он решает сам. Затем сколько-то лет он должен отработать в учреждении третьего уровня, а если у него все сложилось, если руки и голова на месте, если он прошел все обучение, вот тогда он может претендовать на работу в федеральной или университетской клинике. Мне кажется, такие ступеньки - гарантия того, что все будут идти по одной и той же лестнице. Умные дойдут до самого верха, ну а там уже по своей квалификации и прилежанию распределятся по разным ступенькам этой лестницы.

- Давайте поговорим о ФАПах, которыми оснащают сельскую местность. Как обстоят дела с такими такими учреждениями на территории вашего депутатского округа, который охватывает Пушкиногорский, Пыталовский и частично Красногородский районы? Есть ли там нехватка или их достаточно?

- В принципе их достаточно. В большей степени фельдшеров не хватает на ФАПы, даже несмотря на реализацию программы «Земский фельдшер». Некоторым фельдшерам приходится обслуживать несколько ФАПов.

- Вы отслеживаете ситуацию с коронавирусом на территории своего депутатского округа? Как там обстоят дела?

- С самого начала я следил за тем, что там происходит. Там единичные случаи, большого распространения нет, с ситуацией они справляются. Сейчас лично посещаю свой округ реже, но по телефону всю необходимую помощь оказываю ему как в целом, так и в части контактов по обеспечению здравоохранения.

Теги: #Единая Россия #медицина #псковское областное собрание #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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