Губернатор сделал замечание бежаницким медикам во время селекторного совещания

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сделал замечание бежаницким медикам во время селекторного совещания 11 июня.
Глава региона прервал доклад и. о. главного врача Псковской городской больницы Дениса Сачкова и заметил, что не хотелось делать замечания, однако пришлось. Он сообщил, что видит два кадра, на одном из которых полностью экипированные московские медики, а на другом, из Бежаницком района, люди чуть-ли не обнимаются.
Михаил Ведерников в очередной раз призвал тщательно соблюдать все меры безопасности. «Или поправьте маски и сядьте нормально, или мы вас отключим» - сказал губернатор.