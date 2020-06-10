Общество

В псковской Росгвардии прошли учебно-методические сборы

В управлении Росгвардии по Псковской области состоялись учебно-методические сборы руководителей групп морально-психологической подготовки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

Главная задача таких сборов – приобретение руководителями групп необходимого опыта в проведении занятий, а также совершенствование имеющихся знаний и навыков для практического применения в служебной деятельности.

В течение двух дней с участниками сборов были проведены занятия, направленные на повышение уровня теоретических знаний, ознакомление с наиболее эффективными методиками работы, обмен передовым опытом по направлению деятельности.

В завершение мероприятия участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалу «Пески».