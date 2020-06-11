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Общество

Около 500 тысяч масок в месяц будет выпускать предприятие в Великих Луках

11.06.2020 13:31|ПсковКомментариев: 2

Около 500 тысяч масок в месяц будет выпускать предприятие в Великих Луках. Такими ожиданиями поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямого эфира с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной. 

Он также выразил слова благодарности своему коллеге - губернатору Новгородской области - за поставку медицинских масок по низкой цене - 10 рублей за штуку, в самом начале пандемии, когда цены на маски были запредельные. 

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что Псковская область один из первых регионов, которые ввели масочный режим. По его словам, это помогло адаптироваться к новой реальности. 

Также губернатор уточнил, что 97% заражений коронавирусом происходят контактным способом. «С дезинфекцией рук и ношением перчаток вопросы остаются», - констатировал Михаил Ведерников.

Теги: #безопасность #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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