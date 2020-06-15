Общество

Быстро и просто: уДачное меню псковского лета от «Деревни Соловьи»

Дача - это маленькая жизнь! С наступлением лета мы понимаем это с особенной силой. Наши дни наполняются неповторимыми радостями и заботами: как спасти капусту и клубнику от улиток, как утеплить яблони в неожиданные заморозки, как подлатать теплицу... А еще - как накормить родных, чем аппетит на свежем воздухе увеличивается во сто крат. Ассортимент магазинов фирменной сети «Деревня Соловьи» - настоящая находка для тех, кто ценит дачную романтику. Здесь вы найдете все, что можно приготовить быстро и легко, - достаточно лишь небольшой плитки, работающей на газе или электричестве!

Завтрак

Блинчики

Какие блинчики вы выберете на завтрак - с мясом или субпродуктами? Только представьте, сколько времени и сил отнимает приготовление такого блюда самостоятельно! Зачем лишние хлопоты, если можно все за несколько минут разогреть блинчики, приготовленные по-домашнему вкусно. И домочадцы оценят, поверьте! Главное - не забудьте подать сметану или огуречно-чесночный соус.

Если вы отдадите предпочтение блинчикам с мясом от «Деревни Соловьи» - можете быть уверены, завтрак получится сытным и вкусным. Ведь в их составе - исключительно натуральные качественные ингредиенты: свинина, лук, соль, перец молотый, мука пшеничная, вода, молоко, сахар. Все то же, что используют хозяйки для выпечки блинов. Ингредиенты блинчиков с субпродуктами - свиные печень и сердце, мука пшеничная, вода, молоко, сахар, соль, яйца и жареный лук. Пальчики оближешь!

Если на вашей даче есть возможность наготовить собственных блинов, в фирменных магазинах «Соловьи» вы найдете все самое необходимое: отличное молоко, сочный творог и вкусную сметану от местного производителя.

Каши

Какой же завтрак без каши? В ассортименте «Деревни Соловьи» - выбор на любой вкус: гречневая со свининой, перловая со свининой, гречневая с говядиной, перловая с говядиной.

Эту кашу достаточно разогреть перед подачей, при желании - добавить веточку-другую зелени - думаем, на вашей даче найдется свежий укропчик или петрушка. Кстати, все каши «Деревня Соловьи» выработаны по ГОСТу.

Обед

Голубцы

Голубцы — вкуснейшее блюдо с богатой историей. К слову, тех, кто худеет, заинтересует тот факт, что голубцы считаются идеальным диетическим блюдом. Классический рецепт дает высокую питательность блюда. Это позволяет быстро удовлетворить чувство голода, не перегружая желудок. Правильно приготовленное мясо и капуста — источники белка, который важен организму для обеспечения его новым строительным материалом и веществами для производства гормонов.

Капуста — это богатый источник витамина С. Регулярное включение голубцов в семейное меню поможет поддерживать иммунитет, правильную работу системы ЖКТ, бороться с сезонными проявлениями простуд, авитаминоза. Если вы и члены вашей семьи хотите перейти на здоровое питание, то голубцы имеют полное право остаться в вашем рационе!

В ассортименте магазинов «Деревня Соловьи» вы найдете голубцы, приготовление которых потребует от вас максимум умения довести воду до кипения и подождать 15-20 минут.

«Домашние» голубцы - для тех, кто любит сбалансированное сочетание свинины и говядины, «Сельские» понравятся тем, кто любому виду мяса предпочитает исключительно свинину. Из добавок - только натуральные: соль, лук жареный, перец черный молотый.

Гуляш говяжий с томатным соусом

Отличное блюдо - жареная картошечка с гуляшом! У мамы уходит минимум два часа на его приготовление? Сэкономить время и трудовые ресурсы не просто, а очень просто! Чистим картофель, закидываем на сковородку, минут через пятнадцать добавляем из банки гуляш. В составе консервы «Деревня Соловьи», выработанной по ГОСТу, - говядина, лук, томат-паста, мука, соль, сахар и пряности. Пальчики оближешь!

Ужин

Пельмени

Еще одно блюдо, приготовить которое на даче сможет даже ребенок, - пельмени! Начинка пельменей «Деревня Соловьи» приготовлена из натурального мяса собственного производства, а необыкновенный аромат придает сочетание натуральных специй.

«Мясные» пельмени приготовлены из свинины, поэтому они более нежные. Пельмени «По-домашнему» представляют собой сочетание говядины и свинины, благодаря чему они наиболее сытные.

Приятного аппетита и прекрасной уДачной жизни, друзья!

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1

ул. Воровского, центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, д. 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9.