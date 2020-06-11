Общество

Псковский губернатор: В области зафиксирован только один производственный очаг коронавируса

На сегодняшний день производственных очагов коронавируса в Псковской области нет, за исключением колбасного цеха Великолукского мясокомбината. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямого эфира с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

По словам главы региона, если такие очаги на предприятиях все же появятся, то это будет катастрофа. «Все будет закрыто и остановлено, и когда откроют предприятие неизвестно», - заявил Михаил Ведерников.