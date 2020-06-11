Общество

Михаил Ведерников раскрыл секрет бодрости

«Я люблю свою работу», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямого эфира с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной, отвечая на вопрос, как ему удается сохранять бодрость и каков его секрет.

«Усталость, конечно, есть, но я не выгораю», - сказал Михаил Ведерников и добавил, что Псковский край - «удивительная земля, где можно выйти с работы в 2 часа ночи еле живым, но стоит пройти 40 минут около старых стен Кремля, и у тебя полные батарейки».

Кроме того, в ходе беседы губернатор отметил, что приветствует спорт, но у него не всегда получается заниматься спортом из-за нагрузки на работе.