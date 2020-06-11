Глава Пскова пригласила на субботник автора обращения про «разруху» во дворе «эстонского посольства»

Глава Пскова Елена Полонская прокомментировала опубликованное на сайте губернатора обращение псковича про «разруху» во дворе «эстонского посольства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова.
Напомним, 10 июня на сайте губернатора было размещено обращение с просьбой восстановить перекладины скамеек во дворе «эстонского посольства» в Пскове.
В ответе Елена Полонская отметила, что как депутат городского округа №8 она проводила общее собрание с жильцами домов по улицам Народной, 25, Коммунальной, 20 и Коммунальной, 22. По результатам встречи была отремонтирована дорожка вдоль дома по улице Народной, 25.
«В этом году будет отремонтирован проезд между домами по улице Народной, 25 и Рижскому проспекту, 29/31. Кроме того, уже оборудована автопарковка возле дома по улице Коммунальной, 22А и проезд в сторону улицы Народной. По моему поручению МП «Теплосети» провели восстановительные работы по ремонту теплотрассы к началу отопительного сезона», - сообщила глава города.
В пятницу, 19 июня, в 14.00 активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» проведут субботник (при благоприятной погоде). Елена Полонская пригласила к участию в нем автора обращения и местных жителей. Будет привезена земля и песок для благоустройства клумб. Также в планах - покраска детских конструкций.
Елена Полонская добавила, что скамейка на фотографии в обращении находится на придомовой территории многоквартирного дома №22 А по улице Коммунальной, ее ремонт может произвести управляющая компания по согласованию с собственниками помещения указанного дома.