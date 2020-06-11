Общество

Нарушений в соблюдении мер безопасности на АЗС и в плюсской администрации не выявлено

Рабочая группа администрации Псковской области посетила Плюсский район для проверки соблюдения положений указа губернатора в рамках соблюдения мер безопасности в условиях распространения COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Фото: газета «Плюсский край»

Напомним, в Плюсском районе ранее появились две вспышки COVID-19: в администрации муниципалитета и на АЗС. Всего в муниципалитете зарегистрировано более 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Заместитель руководителя управления местного самоуправления и территориального развития Олег Печатников проверил работу администрации муниципалитета. В настоящий момент все работники выполняют предписанные требования безопасности. Сотрудникам дополнительно были переданы средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы.

Вместе с представителями правоохранительных органов Олег Печатников проверил соблюдение требований противовирусной безопасности в одном из сетевых магазинов райцентра и на автозаправочной станции, располагающейся на границе с Ленинградской областью. Нарушений во время инспектирования обнаружено не было.

Заместитель руководителя регионального комитета по образованию Геннадий Барышников посетил Центр развития ребенка — детский сад поселка Плюсса. Здесь функционируют две дежурные группы. Как установил представитель рабочей группы, нарушений в работе дошкольной организации нет, со стороны воспитателей соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, на контроле находится состояние здоровья детей.

Геннадий Барышников также оценил уровень готовности Плюсской средней школы к проведению единого государственного экзамена. Образовательное учреждение технически готово к итоговой аттестации выпускников, созданы все условия для соблюдения мер эпидемической безопасности: в наличии имеются необходимые средства индивидуальной защиты как для педагогов, так и выпускников, кабинеты, где будут проводиться экзамены, позволяют разместить аттестующих с учетом соблюдения социальной дистанции. Для входного контроля в школе имеется бесконтактный термометр. Вместе с педагогами Геннадий Барышников обсудил актуальные вопросы проведения итоговой аттестации в муниципалитете.

Профильные специалисты также проверили социальные и медицинские учреждения муниципалитета: два стационарных интерната и Плюсский филиал Стругокрасненской межрайонной больницы. Нарушений в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований не выявлено.

В ходе итогового совещания главный врач Стругокрасненской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер отметил, что в рамках отработки очагов заражения COVID-19 обследованы более 100 человек. Все они составляли контактную группу. Главврач также поблагодарил губернатора области Михаила Ведерникова за оперативное решение просьбы, озвученной на последнем совещании с медработниками, о необходимости закрепления за каждым районом ответственного сотрудника Роспотребнадзора.

Участники рабочей группы дополнительно обсудили ряд методических рекомендаций, выполнение которых необходимо в связи с распространением COVID-19.