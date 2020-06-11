Общество

Псковские призывники следуют в воинские части в вагоне с соблюдением дистанции

Псковских призывников отправляют в удаленные воинские части в отдельном вагоне, где число посадочных мест, уменьшено вдвое с целью соблюдения социальной дистанции в пути следования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил врио военного комиссара Псковской области Сергей Середюк.

В пресс-релизе сообщается о принимаемых мерах по недопущению возникновения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Перед началом призыва все призывные пункты военных комиссариатов муниципальных образований и сборный пункт были обеспечены необходимым медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты для граждан, подлежащих призыву на военную службу, привлекаемого медицинского персонала и личного состава военного комиссариата, а также хлорсодержащими дезинфицирующими средствами.

На мероприятия, связанные с призывом, вызываются только граждане, подлежащие призыву и отправке в войска. В установленном порядке призывников информируют о дате и времени прибытия на призывной пункт. Особое внимание обращается на прибытие в строго установленное время, чтобы исключить скопление большого количества призывников.

На входных группах военных комиссариатов муниципальных образований, призывных и сборном пунктах, оборудованы медицинские посты. Задачами этих медицинских постов является:

- проведение термометрии всех входящих на территорию граждан;

- недопущение на территорию лиц имеющих повышенную температуру тела или внешние признаки простудных заболеваний;

- контроль за наличием у посетителей средств индивидуальной защиты, при необходимости средства индивидуальной защиты выдаются;

- обработка рук, верхней одежды и обуви дезинфицирующими средствами.

Доставка призывников на сборный пункт Псковской области осуществляется автотранспортом, прошедшим дезинфекционную обработку.

Все призывники, по которым призывными комиссиями муниципальных образований принято положительное решение о призыве, проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19).

Тестирование проходит в два этапа:

1-й этап – ПЦР-исследование. Забор биологического материала. Проводится в поликлиниках по месту жительства не ранее 72 часов до их прибытия на сборный пункт.

2-й этап – экспресс-тестирование. Проводится силами врачебно-сестринской бригады, выделенной по решению командующего войсками Западного военного округа от филиала №2 ФГКУ «442 ВКГ» на сборном пункте по адресу: город Псков, улица Новаторов, 3а, полученными от Министерства обороны РФ серологическими тестами.

Во всех структурных подразделениях военного комиссариата Псковской области определено служебное помещение (изолятор) для размещения лиц с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Эвакуация граждан, заподозренных в заражении, спланирована силами бригад скорой медицинской помощи.

Военные комиссары муниципальных образований разработали и уточнили регламенты работы, которые размещены в СМИ. В соответствии с ними, прием граждан, не имеющих отношения к проводимым мероприятиям по призыву на военную службу, в настоящее время не проводится. Исключение делается только в экстренных и неотложных случаях.

Во всех призывных и сборном пунктах проводится текущая дезинфекция до начала рабочего дня в 8 часов утра, затем каждые 2 часа до окончания рабочего дня. Дополнительно проводится обработка перил лестничных проемов, дверных ручек дезинфицирующими средствами с кратностью обработки 1 раз в 2 часа. В местах общественного пользования (туалеты) размещены средства обработки рук (жидкое мыло) оснащенное дозатором. Структурные подразделения военного комиссариата Псковской области обрабатываются дезинфицирующими средствами при проведении уборки помещений.

Для сотрудников обслуживающей компании, осуществляющей текущую уборку помещений структурных подразделений военного комиссариата Псковской области, проводятся инструктажи по правилам уборки помещений и проведению текущей дезинфекции.

В военном комиссариате осуществляется медицинский контроль при организации размещения, питания, водообеспечения и содержания территории и мест общего пользования, а также за соблюдением правил общественной и личной гигиены гражданами, призванными на военную службу, при нахождении их на территории структурных подразделений военного комиссариата Псковской области.

Убытие со сборного пункта к месту прохождения военной службы организованно следующим образом:

- в воинские части, расположенные в радиусе до 200 км. от сборного пункта, молодое пополнение доставляется транспортом части, прошедшим специальную обработку;

- для отправки в остальные воинские части формируется отдельный воинский вагон, из расчета штатного числа посадочных мест, уменьшенных вдвое, с целью соблюдения социальной дистанции в пути следования.

По прибытию в войсковую часть, молодое пополнение разместят в отдельных от личного состава части помещениях, удовлетворяющих санитарно-эпидемиологическим нормам, сроком на 14 дней, с целью соблюдения карантинных мероприятий.

Все этапы проведения призыва граждан, отправка и прибытие в воинские части спланированы и организованы таким образом, чтобы исключить случаи заражения коронавирусной инфекции (COVID-19) наших земляков, отправляющихся исполнять конституционный долг по защите Отечества.

В настоящее время среди призывников Псковской области лиц, заболевших коронавирусом, не выявлено.