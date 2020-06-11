Общество

Псковские лаборатории будут проводить до 1000 исследований на СОVID-19 в сутки

После праздников лаборатории Псковской области выйдут на 1000 исследований в сутки. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников сегодня, 11 июня, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что недавно закупленное для исследований оборудование будет способствовать тому, что качество тестов будет в 50 раз выше. Губернатор обратил внимание и на то, что необходимо продолжить развивать лабораторные мощности.

Кроме того, глава региона заявил, что в текущих обстоятельствах говорить о снятии ограничений рано. «На сегодняшний день у нас открыто все, что можно открыть с учетом эпидобстановки», - отметил Михаил Ведерников. По его словам, как только эпидобстановка позволит, все заведения будут открыты.