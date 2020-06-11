Общество

ГК «Титан» работает с пониманием своей социальной ответственности - Михаил Сутягинский

«Мы уже здесь и готовы делить с псковичами все радости и невзгоды», - сообщил председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, высказывая мнение по поводу того, должен ли бизнес, помимо получения прибыли, нести социальную ответственность, добровольно финансировать социальные программы, заниматься благотворительностью.

«Однозначно да. Социально-корпоративная ответственность должна быть обязательным условием деятельности каждого предприятия. Если на предприятии трудится многотысячный коллектив, руководство предприятия не может не учитывать его интересы и не интересоваться, как живут сотрудники. Оно должно быть заинтересовано в подготовке новых кадров, в их выводе на качественно новый уровень», - отметил Михаил Сутягинский, добавив, что ГК «Титан» тоже работает с полным пониманием своей социальной ответственности. Только в Омском регионе на эти цели заложено 50 млн рублей.

«В каждом регионе, где мы присутствуем, в том числе в Псковской области, мы приняли участие в ряде мероприятий, где оказали социальную поддержку. Наше предприятие в Псковской области еще не функционирует, но мы уже говорим о том, что мы уже здесь и готовы делить с псковичами все радости и невзгоды», - подчеркнул Михаил Сутягинский.