Общество

Псковский Росреестр за неделю обработал более 5 тысяч заявлений

Сравнивая показатели за апрель-май, специалисты Росреестра отмечают стабильный рост электронных заявок. В мае было подано 5115 заявлений, что на 8% больше, чем в апреле. Из них 2256 заявлений поступили в электронном виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росреестра.

За неделю, с 1 по 5 июня, общее количество заявлений принятых на учетно-регистрационные действия составило – 1776, из них практически 50% поданы в электронном виде.

Среди ряда регионов, лидирующих на минувшей неделе по оказанию электронных услуг, Росреестр отметил и Псковскую область.

«В рамках введения ограничительных мер спрос на онлайн-услуги значительно увеличился. Отмечу, что предоставление услуг Росреестра по кадастровому учету объектов недвижимости и государственной регистрации прав собственности на них, в электронном виде обусловлен рядом преимуществ электронного формата перед бумажным, в частности: экономия времени, сокращение сроков на осуществление учетно-регистрационных действий, уменьшение размера государственной пошлины», - рассказала руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Практически все услуги Росреестра в сфере регистрации права и кадастрового учета можно получить через электронные сервисы: зарегистрировать право и переход права на недвижимое имущество, прекратить право, поставить объект на кадастровый учет, получить информацию из Единого государственного реестра недвижимости. В зависимости от того, какую именно услугу необходимо получить, существует несколько вариантов обращения в ведомство через Интернет: самостоятельно подать заявление на сайте Росреестра, обратиться к нотариусу или в банк.

«Повторно обращаем внимание заявителей, что развитие электронных услуг Росреестра подвержено вниманию мошенников в сфере недвижимости, в связи, с чем в Интернете значительное количество сайтов похожих на официальный сайт Росреестра и предлагающих услуги ведомства. Поэтому прежде чем оплачивать государственную услугу, стоит убедиться, что вы находитесь на официальном сайте rosreestr.ru или kadastr.ru», - добавили в управлении.

По предварительной записи можно подать документы по экстерриториальному принципу в офисы Федеральной кадастровой палаты.

Общее количество заявлений на учетно-регистрационные действия, поступивших в территориальные управления Росреестра за неделю, с 1 по 5 июня, составило 495 699, что на 4% больше, чем неделей ранее. В среднем в Росреестр ежедневно поступало 99 100 заявлений на учетно-регистрационные действия. Всего за этот период Росреестр обработал 500 064 заявления, что на 4,4% больше, чем на предыдущей неделе.