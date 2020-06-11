Общество

371 случай внебольничной пневмонии зарегистрирован в Псковской области за неделю

371 случай внебольничной пневмонии зарегистрирован в Псковской области на прошлой неделе. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук сегодня, 11 июня, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, это на 30% выше уровня последней недели мая. Кроме того, Александр Нестерук обратил внимание на то, что такой уровень заболевания внебольничной пневмонией в 8 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Александр Нестерук доложил, что в регионе зафиксировано 108 случаев завоза коронавируса из -за пределов области. 843 больных инфицированы по контакту с ранее заболевшими, 461 человек заразился COVID-19 в быту и семье, 130 - на производстве и в офисах, остальные — в медучреждениях.