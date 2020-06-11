Общество

В псковском центре СПИД проводят более 300 исследований на коронавирус в сутки

Два сотрудника в псковском центре по профилактике и борьбе со СПИД проводят более 300 исследований на коронавирус в сутки. Об этом сообщила главный врач Центра СПИД Ираида Сивачева сегодня, 11 июня, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, лаборатория центра получила новый амплификатор, который позволил увеличить объем исследований. Ираида Сивачева отметила, что после праздников лаборатория перейдет на тестирование 413 человек в день.

«Такого количества исследований в сутки не выполняют ни в одном регионе страны», - заявила она и добавила, что это колоссальная нагрузка на специалистов.