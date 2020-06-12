Общество

Замглавы Пскова: День России прижился в нашей стране

«День России прижился в нашей стране», - такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал заместитель главы города Пскова, гвардии полковник запаса Владимир Воробьев.

«Праздник прижился, это знаменательная дата в нашем календаре. Этот день символизирует единство России, является символом ее сплоченности», - отметил гость студии.

Для молодежи этот праздник тоже очень значим, убежден Владимир Воробьев. «Она воспитывается на исторических, боевых и трудовых традициях нашего народа, поэтому охотно отмечает этот день со старшим поколением», - пояснил заместитель главы города.

Также Владимир Воробьев не согласился с мнением тех, кто считает, что в России слишком много праздников. «Эти праздники глубоко вошли в историю нашего великого многонационального народа. День защитника Отечества, День Победы... Это святые праздники, которые никогда не забываются и настраивают нашу молодежь на патриотизм», - заключил он.