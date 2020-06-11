Общество

192 пациента с коронавирусом в Псковской области лечатся на дому

192 пациента с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении в Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сегодня, 11 июня, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Самое большое количество ковид-больных на амбулаторном лечении зафиксировано в Великолукском районе - 41 человек, 28 - в Островском районе, 25 - в Пскове. Далее по статистике идут Псковский и Плюсский районы.

Марина Гаращенко заверила, что все больные на амбулаторном лечении соблюдают режим самоизоляции, также все обеспечены лекарствами.

В ходе заседания Марина Гаращенко обратила внимание на очаг в Порховской межрайонной больнице, где зафиксирован 41 заболевший. «Вопрос серьезный, мы держим ситуацию на особом контроле», - сказала она.