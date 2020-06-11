Общество

Глава волости забыла передать обращение жителя в администрацию Порховского района

Прокуратура Порховского района провела проверку исполнения администрацией Полонской волости законодательства о порядке рассмотрения обращений. По итогам проверки главе волости выписано представление, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Проверкой установлено, что 24 ноября 2019 года на электронную почту сельского поселения поступило обращение жителя муниципального образования по вопросу восстановления моста через реку Полонка. Это обращение в администрации поселения зарегистрировано 25 ноября.

26 ноября того же года глава сельского поселения подготовила в адрес заявителя и направила ответ о перенаправлении указанного обращения в администрацию Порховского района. Однако в нарушение приведенных требований закона фактически обращение перенаправлено не было, что повлекло за собой нарушение права гражданина на обращение в органы местного самоуправления, отметили в прокуратуре.

В связи с изложенным прокуратура района внесла в адрес главы Полонской волости представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.