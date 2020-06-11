Общество

Резервные койки для ковид-больных предложил развернуть губернатор в Великолукском районе

Резервные койки для больных коронавирусом целесообразно развернуть в Великолукском районе или в Великих Луках. Такое предложение озвучил глава региона Михаил Ведерников сегодня, 11 июня, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Как доложила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, в регионе развернуто 1065 коек, которые заняты 653 пациентами с коронавирусом, из них 347 человек с коронавирусной пневмонией, 295 - с внебольничной пневмонией.

В Псковском госпитале для ветеранов войн заполнены все 140 коек.

По словам Марины Гаращенко, в Псковской межрайонной больнице дополнительно будут перепрофилированы 25 коек.