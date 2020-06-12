Общество

«Подстрочник»: Актуален ли сегодня День России как праздник, расскажет Дмитрий Хритоненков

Слушайте в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM) программу «Подстрочник». Гость студии – председатель регионального Совета сторонников «Единой России», главный эксперт Псковского областного Собрания депутатов Дмитрий Хритоненков.

Эфир приурочен к Дню России - празднику, который появился в календаре в начале 1990-х. Вначале он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР и только потом стал Днем России. Как все начиналось в независимой России, к чему мы пришли, актуален ли сегодня праздник и что он значит для общества? Эти вопросы гостю студии задаст ведущий Александр Савенко.

Также речь пойдет о поправках в Конституцию, о местном самоуправлении и общественно-политическом климате в области.

Начало программы в 13.08.