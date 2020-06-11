Общество

Пожилые псковичи присоединились к всероссийской акции «Окна России»

Пожилые псковичи в режиме самоизоляции не унывают и стараются дистанционно участвовать в общественной жизни города. Узнав о проведении всероссийской акции «Окна России», многие подопечные Псковского регионального отделения Российского Красного Креста изъявили желание украсить свои окна к 12 июня - Дню России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения РКК.

Участники акции с помощью родных или сотрудников Красного Креста выбрали картинки и украсили ими окна своих квартир.

«Результат превзошел ожидания участников акции: на фоне соседских, практически однотипно декорированных окон, яркие картинки привлекали внимание прохожих, вызывая у них одобрительную реакцию. Многие пожилые люди признавались, что участие в такой необычной акции позволило им разнообразить однотонную жизнь в изоляции, раскрыть для окружающих свои творческие способности, тем самым поднять настроение и себе, и окружающим людям», - рассказали в Красном Кресте.

Напомним, что участниками акции стали псковичи преклонного возраста, из целевой группы проекта «Социальная Гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.