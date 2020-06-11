Общество

Новый сервис поможет псковичам разобраться в правилах списания налогов

На официальном сайте ФНС России запущен в эксплуатацию новый онлайн-сервис. Цель - помочь налогоплательщикам получить информацию о том, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

В силу вступил Федеральный закон №172-ФЗ от 08.06.2020 года, который вносит несколько поправок в часть вторую Налогового кодекса РФ, направленных на поддержку бизнеса.

Так, индивидуальные предприниматели и организации, включённые в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющие деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавирусной инфекции, а также пострадавшие некоммерческие организации по реестрам, которые будут сформированы уполномоченными органами, освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам и сборам за 2 квартал 2020 год.

На странице сервиса достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения. После этого сервис выведет информацию о платежах за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик.